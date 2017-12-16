Макфол заявил, что "шокирован" разговором Трампа с Путиным

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что его "шокировала" новость про то, что президент Дональд Трамп позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и поблагодарил его за похвалу в связи с успехами американской экономики.
"Президент Трамп поблагодарил президента Путина за признание крепких экономических показателей Америки на ежегодной пресс-конференции", — сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс по итогам беседы двух лидеров.
"То, что этот телефонный звонок состоялся, является шоком для меня", — сказал Макфол в эфире телеканала MSNBC.
Бывший посол считает, что этот звонок не отвечал национальным интересам США. Также он дал понять, что аппарату Трампа, в частности, советнику президента по национальной безопасности Герберту Макмастеру, стоило бы удержать главу Белого дома от подобных шагов и убедить, что было бы мудро этого не допускать.
По сообщению пресс-службы Кремля, телефонный разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе американской стороны.