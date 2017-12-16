СМИ: США могут сорвать планы Boeing и Airbus по продаже самолетов в Иран

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа продвигает стратегию, которая может сорвать планы компаний Boeing и Airbus по продаже сотен лайнеров иранским авиакомпаниям, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, администрация США обеспокоена тем, что иранские авиалинии могут использовать новые или старые гражданские самолеты для отправки оружия и военных в Сирию. Варианты, которые представят Трампу, включают в себя запрет на продажу и введение жестких условий, которые смогут помешать поставкам самолетов.

Как сообщает издание, поставки в Иран самолетов европейского авиастроительного концерна Airbus, базирующегося во Франции, могут быть остановлены США из-за большого количества комплектующих американского производства.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.

В прошлом году иранская авиакомпания Iran Air подписала с американским производителем Boeing контракт на поставку 80 самолетов. Планировалось, что Iran Air получит 50 самолетов Boeing 737 и 30 самолетов Boeing 777 в течение ближайших 10 лет. Американская корпорация Boeing и иранская авиакомпания Iran Aseman Airlines в июне подписали контракт о поставке Тегерану 60 самолетов Boeing 737 MAX.