Глава Пентагона не собирается посещать Олимпиаду в Пхенчхане

ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что не собирается посещать Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан.

"Нет, я занят, у меня есть работа", — сказал он в беседе с журналистами, стенограмму которой распространил Пентагон.

Вопрос о том, собирается ли Мэттис посетить Олимпиаду, был задан в контексте обсуждения темы безопасности на Корейском полуострове. В данной связи министр отметил, что США все еще изучают проведенное недавно в КНДР испытание межконтинентальной баллистической ракеты.

Северная Корея в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии заставить Пхеньян прекратить ракетно-ядерную активность.

Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.