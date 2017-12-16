Мэттис заявил об отсутствии проблем при обсуждении с Трампом России

ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в пятницу, что не испытывает проблем при обсуждении с президентом Дональдом Трампом российской темы.

Ранее на этой неделе газета Washington Post сообщила, будто Трамп не любит, когда его советники по национальной безопасности обсуждают с ним российскую тему. В этой связи журналисты спросили Мэттиса, не стремится ли он избегать упоминаний о России.

"Нет, у меня нет ничего такого. Равно как и президент не проявляет никакого сопротивления, когда я обсуждаю с ним Россию в контексте национальной безопасности. Безусловно, речь об этом заходит, когда обсуждается Сирия, НАТО или другие вопросы", — сказал министр.

По его словам, представители разведывательного сообщества "не проявляют застенчивость, в том числе и при обсуждениях в Белом доме".

Журналисты также спросили, согласен ли Мэттис с тем, что Россия предпринимала попытку вторжения в выборы в США. "Да, я считаю, что они это сделали", — ответил глава Пентагона.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей Трампа с Москвой, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.