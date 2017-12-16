Мэттис заявил об отсутствии угрозы США со стороны северокорейских ракет

ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в пятницу, что на данный момент межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) КНДР не представляют угрозу для основной территории США.

"На данный момент они не представляют существенной угрозы для нас. Мы пока проводим экспертизу по данному поводу", — заявил Мэттис журналистам в беседе, стенограмму которой распространил Пентагон.

КНДР в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна.

Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.