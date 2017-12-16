В Канаде фармацевтического магната с супругой нашли мертвыми в подвале дома

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Основатель фармацевтической компании Apotex, миллиардер Барри Шерман и его супруга Хани найдены мертвыми в их доме в Торонто, сообщает компания и канадские СМИ.

"Мы были проинформированы о том, что Барри и Хани Шерман неожиданно скончались. Все в компании Apotex глубоко потрясены и опечалены этими новостями. Наши мысли и молитвы обращены к их семье", — говорится в сообщении компании.

По данным газеты Globe and Mail, тела супругов Шерман были найдены в подвале особняка в пятницу. Как отметил представитель стражей порядка Дэвид Хопкинс, полиция рассматривает кончину как "подозрительную".

Издание сообщает о ряде судебных процессов, участником которых был Шерман. В частности, на него подали в суд двоюродные братья, обвинив в невыполнении опционного соглашения при покупке фармацевтической компании, которой управлял их отец перед смертью. Суд вынес решение в пользу Шермана, однако истцы подали апелляцию. Также в отношении Шермана велось расследование по факту сбора средств для партии премьера Джастина Трюдо, который он помог организовать.

У супругов осталось четверо детей.

Журнал Canadian Business включил Шермана в список богатейших людей Канады и поместил на 15-ю строчку списка.