Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что необходимо договориться с украинским президентом Петром Порошенко, чтобы предотвратить "растаскивание" Украины. Такое заявление оппозиционер сделал в пятницу в эфире "Большого вечера" на телеканале NewsOne.
"Это было бы неправильно… Мы все должны сохранять одну сторону и об этом говорить, в том числе, и с ним. Но при этом мы должны договориться не растаскивать страну", — отметил Саакашвили.
В то же время, по словам политика, необходимо "не трогать "будку".
Саакашвили регулярно подвергает жесткой критике администрацию Порошенко. В свою очередь, власти выдвигают в адрес оппозиционера обвинения уголовного характера.
5 декабря Саакашвили был задержан в Киеве в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева.
В понедельник Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, в результате политик остался на свободе. Прокуратура сообщала, что намерена обжаловать решение суда.