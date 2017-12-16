Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что необходимо договориться с украинским президентом Петром Порошенко, чтобы предотвратить "растаскивание" Украины. Такое заявление оппозиционер сделал в пятницу в эфире "Большого вечера" на телеканале NewsOne.

Он подчеркнул, что не обвиняет Порошенко в пособничестве врагу.

"Это было бы неправильно… Мы все должны сохранять одну сторону и об этом говорить, в том числе, и с ним. Но при этом мы должны договориться не растаскивать страну", — отметил Саакашвили.

В то же время, по словам политика, необходимо "не трогать "будку".

Саакашвили регулярно подвергает жесткой критике администрацию Порошенко. В свою очередь, власти выдвигают в адрес оппозиционера обвинения уголовного характера.

5 декабря Саакашвили был задержан в Киеве в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева.

На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только поздно вечером 8 декабря, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины. Экс-президенту Грузии по вменяемой ему статье грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

В понедельник Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, в результате политик остался на свободе. Прокуратура сообщала, что намерена обжаловать решение суда.