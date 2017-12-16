МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Безграмотное хамство является единственным козырем внешней и внутренней политики современной Украины, заявил депутат Госдумы Сергей Железняк, комментируя слова главы украинского МИД Павла Климкина о нарушении Россией гарантий Будапештского меморандума.

"Не удивлён, что Климкин решил встрять с очередной украинской "обидкой" на Россию при обсуждении Совбезом ООН проблематики корейского урегулирования. Безграмотное хамство вообще является единственным козырем внешней и внутренней политики нынешнего киевского режима. Чтобы не дать миру забыть о своём существовании, Порошенки и Климкины готовы на любой неуклюжий фарс в расчёте на жалость и подачки западных спонсоров", — отметил депутат, слова которого приводит RT

Железняк также выразил мнение, что подобные заявления дискредитируют главу МИД Украины как дипломата. Он напомнил Климкину, что стороны не ратифицировали Будапештский меморандум, в связи с чем он не вступил в силу.

"Поэтому ссылаться на него тому, кто называет себя дипломатом, позорно", — добавил Железняк.

Глава МИД Украины в своем выступлении в Совбезе ООН назвал КНДР "клиентом" России, который, по его словам, вносит "опасный дисбаланс" в международную систему безопасности. Он также отметил, что Москва нарушила Будапештский меморандум и "разные зафиксированные на бумаге и не зафиксированные обязательства". По его мнению, это создало "атмосферу безнаказанности".