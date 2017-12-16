МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Безграмотное хамство является единственным козырем внешней и внутренней политики современной Украины, заявил депутат Госдумы Сергей Железняк, комментируя слова главы украинского МИД Павла Климкина о нарушении Россией гарантий Будапештского меморандума.
Железняк также выразил мнение, что подобные заявления дискредитируют главу МИД Украины как дипломата. Он напомнил Климкину, что стороны не ратифицировали Будапештский меморандум, в связи с чем он не вступил в силу.
Глава МИД Украины в своем выступлении в Совбезе ООН назвал КНДР "клиентом" России, который, по его словам, вносит "опасный дисбаланс" в международную систему безопасности. Он также отметил, что Москва нарушила Будапештский меморандум и "разные зафиксированные на бумаге и не зафиксированные обязательства". По его мнению, это создало "атмосферу безнаказанности".