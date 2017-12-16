Трамп назвал прибывших по визовой лотерее наихудшими гражданами своих стран

Президент США Дональд Трамп назвал людей, приезжающих в страну по программе иммиграционной визовой лотереи, наихудшими представителями своих обществ, и призвал отменить этот механизм. С соответствующим заявлением он выступил в пятницу в Национальной академии ФБР в штате Вирджиния.

"Есть лотерея. Вы выбираете людей. Считаете ли вы, что страна дает нам лучших людей? Нет", — отметил Трамп, вызвав смех у аудитории."Что это за система? Они приезжают благодаря лотерее. Они дают нам своих лучших людей, они выбрасывают их, как мусор", — подчеркнул президент.

По его словам, администрация призывает Конгресс положить конец "цепной миграции" (иммиграции в определенное место в целевой стране вслед за уже иммигрировавшими, в том числе по мотивам воссоединения семьи — Прим. ред.), а также прекратить практику визовой лотереи, заменив ее системой иммиграции на основании заслуг.

В связи с этим Трамп напомнил о двух терактах в Нью-Йорке — оба террориста, по его словам, прибыли в США благодаря существующей иммиграционной практике. Один из них стал жителем Соединенных Штатов благодаря механизму "цепной миграции", другой — выиграл в визовую лотерею.

Во вторник Трамп потребовал от конгресса немедленных действий по устранению миграционных лазеек, позволяющих проникать в страну нежелательным лицам."Конгресс должен быть немедленно вовлечен в этот процесс, и законодатели включились в него. И я могу сказать, что мы добились огромного успеха", — сказал президент.

В начале ноября уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов на грузовике совершил наезд на пешеходов в Нью-Йорке, в результате восемь человек погибли, более 10 ранены. Саипов выграл грин-карту в лотерею.

В понедельник уроженец Бангладеш, получивший американскую визу благодаря наличию родственников — граждан США, взорвал самодельную бомбу в центре Манхэттена. В результате несколько человек получили ранения.