Небензя и Климкин вступили в полемику на заседании Совбеза ООН по КНДР

ООН, 15 дек — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя посоветовал главе МИД Украины Павлу Климкину рассказывать о ситуации в стране не на каждом заседании Совета Безопасности ООН.
На встрече присутствовали министры иностранных дел и заместители министров пяти стран-членов Совета, а также вице-министр Южной Кореи. В своей речи Климкин назвал Северную Корею "клиентом" России, который вносит "опасный дисбаланс" в международную систему безопасности. Он также остановился на проблеме "продолжающейся оккупация территории Украины страной с ядерным оружием" и "российской военной агрессии против Украины".
"Я хотел бы министру Климкину, который выступал сегодня здесь, посоветовать освещать своим присутствием те заседания Совета Безопасности, где изложение своих легенд о произошедшем и происходящем на Украине будет хотя бы в отдаленной степени соответствовать повестке дня этого органа", — сказал постпред РФ, завершая свое выступление.
Украина последние два года является непостоянным членом Совета Безопасности ООН, членство страны истекает 31 декабря.
Небензя, после высказывания Климкина, заявил, что не будет вступать с ним "дискуссию по существу". "Я рад, что сегодня в зале присутствует много народу, потому что они имели возможность воочию убедиться в неуважении украинской делегации к СБ ООН и другим странам-членам", — заключил постпред РФ.