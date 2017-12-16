Небензя и Климкин вступили в полемику на заседании Совбеза ООН по КНДР

ООН, 15 дек — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя посоветовал главе МИД Украины Павлу Климкину рассказывать о ситуации в стране не на каждом заседании Совета Безопасности ООН.

В пятницу Совет Безопасности ООН провел министерское заседание по КНДР.

На встрече присутствовали министры иностранных дел и заместители министров пяти стран-членов Совета, а также вице-министр Южной Кореи. В своей речи Климкин назвал Северную Корею "клиентом" России, который вносит "опасный дисбаланс" в международную систему безопасности. Он также остановился на проблеме "продолжающейся оккупация территории Украины страной с ядерным оружием" и "российской военной агрессии против Украины".

"Я хотел бы министру Климкину, который выступал сегодня здесь, посоветовать освещать своим присутствием те заседания Совета Безопасности, где изложение своих легенд о произошедшем и происходящем на Украине будет хотя бы в отдаленной степени соответствовать повестке дня этого органа", — сказал постпред РФ, завершая свое выступление.

Украина последние два года является непостоянным членом Совета Безопасности ООН, членство страны истекает 31 декабря.

Украинский министр воспользовался правом ответного слова и возразил постпреду России, что "речь шла о РФ, нарушившей Будапештский меморандум и разные зафиксированные на бумаге и не зафиксированные обязательства, что создало атмосферу безнаказанности и способствовало нынешней ситуации". Он подчеркнул, что председатель СБ, глава МИД Японии говорил о КНДР в контексте нарушения международного права, похищения и незаконных арестов людей и введения санкций. С этих же позиций, по его словам, можно говорить и о России.

Небензя, после высказывания Климкина, заявил, что не будет вступать с ним "дискуссию по существу". "Я рад, что сегодня в зале присутствует много народу, потому что они имели возможность воочию убедиться в неуважении украинской делегации к СБ ООН и другим странам-членам", — заключил постпред РФ.