МАДРИД, 16 дек – РИА Новости. Бывший глава женералитета Каталонии раскритиковал министра обороны Испании Марию Долорес де Коспедаль, которая поверила телефонному розыгрышу, в котором Карлеса Пучдемона объявили "сотрудником КГБ Чиполлино".

В середине ноября российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов разыграли министра обороны Испании после ее заявления о "руке Москвы" на референдуме в Каталонии. От имени министра обороны Латвии они ей сообщили, что бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон — агент российских спецслужб по кличке Чиполлино, а половина российских туристов в Барселоне — кадровые военные.

Испанский министр позже сама перезвонила пранкерам и сообщила, что рассказала о разговоре премьер-министру Испании, и он заинтересован во встрече с министром обороны и премьером Латвии. После того, как разговор был опубликован, Коспедаль прокомментировала ситуацию в Twitter. "Это был очень странный разговор. Я попросила говорить на английском, они не захотели. Они убрали перевод. Поскольку я не поверила, прекратила разговор и не перезвонила. Сейчас я знаю, что это были русские", — написала глава Минобороны.

"Меня начинает беспокоить информация, которая находится в распоряжении министерств обороны и внутренних дел. Если у нас министр обороны, которая думает, что я русский шпион, а министр внутренних дел, что я могу вернуться, не известно когда, и ни одна из этих вещей неправда, я начинают беспокоиться", — сказал он в интервью газете La Vanguardia, которое полностью будет опубликовано в воскресенье.

Пучдемон отверг возможность своего возвращения из Бельгии до или в день выборов 21 декабря, назвав такое предположение слухами.

Ранее La Vanguardia со ссылкой на источники в полиции сообщила, что контроль на границе с Францией будет усилен из-за возможности возвращения Пучдемона. Несмотря на то, что судья Верховного суда отозвал европейский ордер на арест, национальный ордер остается в силе. Как только Пучдемон или кто-то из четырех бывших советников, находящихся в Бельгии, окажется на испанской территории, они будут задержаны.

"Безумие, что все государство должно менять приграничную политику, основываясь на ложном слухе", — сказал он.

"Я не собираюсь делать эффектных жестов, я председатель женералитета и в мои функции входит защищать законность и преемственность женералитета", — добавил бывший председатель правительства автономного сообщества. При этом политик выразил мнение, что в итоге задержан не будет. "Я верю в демократию и думаю, что результаты голосования не могут привести в тюрьму", — сказал Пучдемон.

21 декабря в Каталонии пройдут досрочные выборы в парламент, созванные решением премьера Испании Мариано Рахоя. Пучдемон возглавляет список коалиции "Вместе за Каталонию".