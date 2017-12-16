НАТО выразило обеспокоенность "нарушениями Россией" договора РСМД

ВАШИНГТОН, 16 дек – РИА Новости. Представители стран НАТО на заседании совета альянса выразили обеспокоенность "нарушениями Россией" договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявила постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

"Наши союзники вновь подтвердили, что США соблюдают свои обязательства по договору РСМД и что поведение России вызывает серьезную озабоченность", — говорится в опубликованном заявлении Хатчисон.

По ее словам, в течение последних четырех лет США стремились взаимодействовать с РФ в связи с ее "ракетами наземного базирования, которые нарушают договор" на различных уровнях. "Несмотря на эти усилия, российские официальные лица отказались конструктивно взаимодействовать с США", — говорит постпред.

"Сегодня 29 стран НАТО во главе с США вновь подтвердили, что полное соблюдение договора РСМД имеет важное значение для стратегической стабильности и нашей коллективной безопасности. Наша общая цель — сохранить жизнеспособность договора РСМД, вернувшись к полному и поддающемуся проверке соблюдению Россией своих договорных обязательств", — отмечается в заявлении.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис. В мае 1991 договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Вместе с тем документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

В последнее время Москва и Вашингтон стали активнее прибегать к взаимным обвинениям по поводу нарушения ДРСМД. В США говорят о якобы разработке РФ нового класса вооружений и в ответ на это одобряют выделение средств на собственные разработки. Российские претензии касаются ударных беспилотников и переноса разрешенных пусковых установок Mk-41 с кораблей на сушу, как это произошло в Румынии и Польше.