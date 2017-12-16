НАТО выразило обеспокоенность "нарушениями Россией" договора РСМД

ВАШИНГТОН, 16 дек – РИА Новости. Представители стран НАТО на заседании совета альянса выразили обеспокоенность "нарушениями Россией" договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявила постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.
По ее словам, в течение последних четырех лет США стремились взаимодействовать с РФ в связи с ее "ракетами наземного базирования, которые нарушают договор" на различных уровнях. "Несмотря на эти усилия, российские официальные лица отказались конструктивно взаимодействовать с США", — говорит постпред.
"Сегодня 29 стран НАТО во главе с США вновь подтвердили, что полное соблюдение договора РСМД имеет важное значение для стратегической стабильности и нашей коллективной безопасности. Наша общая цель — сохранить жизнеспособность договора РСМД, вернувшись к полному и поддающемуся проверке соблюдению Россией своих договорных обязательств", — отмечается в заявлении.
В последнее время Москва и Вашингтон стали активнее прибегать к взаимным обвинениям по поводу нарушения ДРСМД. В США говорят о якобы разработке РФ нового класса вооружений и в ответ на это одобряют выделение средств на собственные разработки. Российские претензии касаются ударных беспилотников и переноса разрешенных пусковых установок Mk-41 с кораблей на сушу, как это произошло в Румынии и Польше.
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