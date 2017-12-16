На Кипре определили дату выборов президента

АФИНЫ, 16 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Выборы президента Кипра назначены на 28 января 2018 года, в случае необходимости второй тур выборов пройдет 4 февраля 2018 года, сообщило министерство внутренних дел Кипра, которое отвечает за проведение выборов.
МВД также образовало избирательную комиссию.
Выборы президента на Кипре проходят раз в пять лет. Для победы в первом туре необходимо набрать более 50% голосов.
Сейчас президентом Кипра является Никос Анастасиадис, победивший на выборах в 2013 году с большим преимуществом, набрав 57,25% голосов. Анастасиадис, которому 71 год, уже заявил о своем намерении участвовать в президентских выборах 2018 года.