На Кипре определили дату выборов президента

АФИНЫ, 16 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Выборы президента Кипра назначены на 28 января 2018 года, в случае необходимости второй тур выборов пройдет 4 февраля 2018 года, сообщило министерство внутренних дел Кипра, которое отвечает за проведение выборов.

В соответствии с указом, опубликованным в официальной газете республики, кандидаты на пост президента Кипра должны 29 декабря 2017 года представить свои кандидатуры.

МВД также образовало избирательную комиссию.

Выборы президента на Кипре проходят раз в пять лет. Для победы в первом туре необходимо набрать более 50% голосов.

Сейчас президентом Кипра является Никос Анастасиадис, победивший на выборах в 2013 году с большим преимуществом, набрав 57,25% голосов. Анастасиадис, которому 71 год, уже заявил о своем намерении участвовать в президентских выборах 2018 года.