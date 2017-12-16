В США опубликовали новые документы об убийстве Кеннеди

ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Национальные архивы США в пятницу опубликовали свыше 3,5 тысяч документов, связанных с убийством президента Джона Кеннеди.
Начиная с июля 2017 года в общей сложности теперь опубликовано порядка 34 тысяч документов, связанных с убийством Кеннеди.
Джон Кеннеди был убит в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийцей-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Двумя днями позже Освальд был застрелен в полицейском участке Далласа Джеком Руби в тот момент, когда его вывели для отправки в федеральную тюрьму.