США заявили о намерении действовать в соответствии с ДРСМД

США НЕ НАМЕРЕНЫ ПРЕДПРИНИМАТЬ ШАГОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ИДТИ В НАРУШЕНИЕ ИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ ПО РСМД — ПОСТПРЕД США ПРИ НАТО

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