Полцарства за биткоин: почему снова растет долговой пузырь американцев

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Долги американских граждан снова растут невероятными темпами. Ситуация очень напоминает ту, которая сложилась к 2008 году, когда в Соединенных Штатах разразился ипотечный кризис, спровоцировавший обвал мировой экономики. Возможно ли повторение подобного развития событий и что надувает кредитный пузырь — разбиралось РИА Новости.

В долгу как в шелку

По данным Федеральной резервной системы (ФРС) США, в октябре сумма выданных американцам потребительских кредитов выросла на 20,5 миллиарда долларов. В том числе 12,2 миллиарда они взяли в долг на покупку автомобилей и студенческие расходы, а 8,3 миллиарда потратили с кредитных карт. Общий потребительский долг за год — с октября 2016-го по октябрь 2017-го — увеличился на 6,5% и достиг 3,8 триллиона долларов.

Долг граждан США по кредиткам в конце октября составил почти 1,012 триллиона долларов, немного не дотягивая до отметки в 1,02 триллиона — той, которая была достигнута летом 2008 года, когда начался финансовый кризис. Студенческие ссуды составили 1,486 триллиона, автокредиты — 1,108 триллиона, и эти объемы побили новые рекордные уровни.

Однако самое тревожное то, что, как и десять лет назад, растет масса "плохих" кредитов — ссуд, выданных заемщикам с неудовлетворительной кредитной историей. То есть таких займов, возврат которых заведомо проблематичен. По данным рейтингового агентства Standard & Poor's, в этом секторе финансового рынка, который называют subprime, ставки подрастают, что говорит о его популярности.

Именно так все складывалось в преддверии 2008-го, когда доля ссуд с высокой долей риска за два года выросла с 8 до 20% в общем объеме кредитования под залог недвижимости. Одновременно выросли цены на жилье, ипотечный рынок скукожился, увеличилось число выселений должников за неуплату кредитов — эти и ряд других неблагоприятных факторов привели к значительному сокращению объемов торговли ценными бумагами не только в США, но и по всему миру. В итоге разразился мировой экономический кризис.

Дом за биткоины

То, что американцы привыкли жить в долг, — не новость. По данным ФРС, более 40% семей там тратят денег больше, чем получают: на один заработанный доллар они расходуют 1,2 доллара. Ежегодно в США выпускается 165 миллионов кредитных карт, и у каждого гражданина, как правило, в бумажнике не одна, а несколько кредиток. В долг покупается все: продукты питания, одежда, автомобили, недвижимость, в долг ходят в рестораны и отправляются в путешествия.

Однако в последнее время у многих американцев появилась новая немалая статья расходов. Они покупают криптовалюту — биткоины. Об этом сообщил, в частности, представитель Комиссии по ценным бумагам штата Аламаба Джозеф Борг. По его словам, для покупки биткоинов опустошают счета на кредитных картах, оформляют потребительские займы и берут деньги в долг под залог собственной недвижимости.

По словам Борга, американцев вдохновили истории людей, которые взахлеб описывают СМИ: заложив собственные дома, эти счастливчики на все вырученные средства приобрели биткоины и быстро разбогатели, увеличив свои капиталы в несколько раз. Фантастический рост курса этой криптовалюты сделал обычных американцев миллионерами: если в апреле 2010 года первая партия из тысячи биткоинов была продана за 0,3 цента, то в октябре нынешнего года цена одного биткоина преодолела отметку в шесть тысяч долларов, а к концу ноября достигла десяти тысяч. Сегодня курс после небольшого падения вновь возобновил рост и теперь составляет около 17 тысяч долларов. Финансовые аналитики ожидают, что к концу года цена биткоина достигнет двадцатитысячной отметки.

Борг предупреждает: с ростом курса криптовалюты растут и риски. Множество людей, соблазненных перспективой скоро стать богачами, могут быстро погрязнуть в неподъемных долгах и даже оказаться бездомными.

"Тюльпаномания" XXI века

Распространение виртуальных денег действительно несет серьезные риски — как для их владельцев, так и для мировой финансовой системы в целом, соглашается президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Капитализация криптовалют нарастает — сегодня в общем объеме она превысила 510 миллиардов долларов. Более половины от этой суммы составляет биткоин — почти 276 миллиардов. Капитализация Ethereum оценивается в 71,1 доллара, Bitcoin Cash — 32,4 миллиарда, Ripple — 22,5 миллиарда, Litecoin — 16,6 миллиарда долларов. Растут и курсы каждой из криптовалют.

Этому способствуют разные факторы, но прежде всего то, что в игру с криптовалютой включились многие полноценные финансовые институты, например Чикагская биржа, которая запустила торговлю фьючерсами на биткоин. Банки Японии и Южной Кореи планируют начать тестирование платежной системы Ripple. Не остаются в стороне и целые государства, например Боливия, где трудная экономическая ситуация, безработица и дешевая электроэнергия (немаловажный фактор для осуществления майнинга — процесса эмиссии биткоинов) создают для этого все условия. Не отстает и китайский финансовый монстр.

Взаимодействие криптовалюты с настоящими деньгами особенно опасно, поскольку, покупая ее, люди тратят реальную валюту, а приобретают неустойчивую и очень подвижную, которая может легко и быстро подскочить в цене и так же легко и быстро обесцениться.

© AP Photo / Kiichiro Sato Трейдеры криптовалют на бирже в Чикаго © AP Photo / Kiichiro Sato Трейдеры криптовалют на бирже в Чикаго

"Криптовалюта на бирже ведет себя так, как никогда не ведет себя ни одна денежная единица. Ее волатильность бывает чрезвычайно высока — за день тот же биткоин может потерять 20% своей стоимости, а может за несколько месяцев вырасти на порядок. Покупая виртуальные деньги за настоящие в надежде на их рост, люди рискуют потерять уже не электронные, а реальные деньги. И чем больше их вкладывается в покупку криптовалюты, тем выше опасность гиперинфляции валюты натуральной", — поясняет Дмитрий Абзалов.

Сегодняшний рост ажиотажного спроса на биткоины, по его словам, больше всего напоминает печально известную "тюльпаноманию", имевшую место в XVII веке в Нидерландах. Тогда цены на луковицы тюльпанов взлетели до астрономических высот, и в конце концов многократно перегретый рынок рухнул. Это считается первым в истории Нового времени биржевым пузырем, вызвавшем тогда полномасштабный экономический кризис, надолго подорвавший голландскую экономику.

Долги нависают

Криптовалютный пузырь имеет все признаки растущей финансовой пирамиды. Практически никто из аналитиков не сомневается, что рано или поздно она непременно рухнет, вопрос лишь в том, когда это может случиться. Большинство экспертов сходятся во мнении, что биткоин "не протянет" больше двух нет, после чего произойдет его резкое обесценивание и одновременно возникнут трудности с выводом электронных денег в реальные.

Однако не меньшую опасность нынешний ажиотаж вокруг биткоина создает для мировой экономики и потому, что становится одной из причин роста долгов тех же американских граждан. Увеличение объема их обязательств перед банками более чем втрое превышает официальные темпы роста экономики страны и более чем вдвое — рост реальных доходов населения. Но скупка биткоинов — лишь одна из причин надувания долгового пузыря в США.

"Не менее важный фактор — ожидания, связанные с приходом Дональда Трампа, — утверждает Дмитрий Абзалов. — В ходе своей президентской кампании он обещал экономические реформы, протекционистские меры по защите американских производств, создание новых рабочих мест, изменения в налоговой системе. Ему пока не многое удалось воплотить в жизнь, но ожидания и надежды остаются. А что такое создание финансовых пирамид, как не инвестиции в надежды?"

"Долговой навес над мировой экономикой не уменьшается. Причем речь идет не только о государственных финансах, но и о долгах населения, домохозяйств, корпораций. Этот "козырек" продолжает оставаться таким же, каким был и перед кризисом 2008-2009 годов: проблема излишней долговой нагрузки на мировую экономику не решена. Однако все прогнозы и макропрогнозы, которые составляют сегодня и Минэкономразвития России, и группа Алексея Кудрина, и другие аналитические объединения, не учитывают опасности возникновения нового кризиса", — отмечает заместитель директора института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов.