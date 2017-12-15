Климкин пообещал "серьезную порцию" санкций против России

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в феврале планируются новые международные санкции против РФ, в том числе в отношении российских бизнесменов, не уточнив, кто их введет и на чем основывается его информация.
Другие подробности о грядущих санкциях он не привел.
Лидеры стран ЕС на заседании в четверг приняли политическое решение продлить действие экономических санкций в отношении России, истекающих в конце января 2018 года.
ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению минских соглашений и продлевают их каждые полгода. После введения экономических санкций со стороны ЕС Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. Россия неоднократно заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию и разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.