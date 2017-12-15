Консерваторы и правые в Австрии заявили о формировании коалиции

Лидер Австрийской народной партии, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в предвыборном штабе после оглашения предварительных результатов парламентских выборов в Австрии

Лидер Австрийской народной партии, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в предвыборном штабе после оглашения предварительных результатов парламентских выборов в Австрии

ВЕНА, 15 дек — РИА Новости. Австрийская народная партия и Австрийская партия свободы официально заявили о формировании коалиционного правительства в республике. Об этом в пятницу в совместном заявлении сообщили лидеры политических движений Себастьян Курц и Хайнц-Кристиан Штрахе.

"Позвольте вам сообщить, что мы смогли договориться о формировании "бирюзово-голубого" коалиционного правительства", — сказал Курц журналистам.

В Австрии 15 октября прошли досрочные парламентские выборы. Согласно итоговым данным МВД, Австрийская народная партия стала лидером голосования, набрав 31,5%. На втором месте Социал-демократическая партия Австрии с 26,9% голосов избирателей. Право-националистическая Партия свободы оказалась на третьем месте с 26% голосов. В парламент также проходят партии NEOS и "Список Петера Пильца" с 5,3% и 4,4% голосов соответственно.