Климкин отверг возможность прямых переговоров с ДНР и ЛНР по миротворцам

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости. Украина не будет вести никаких прямых переговоров с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками и не пойдет на компромиссы в вопросе мандата будущей миротворческой миссии для Донбасса, заявил глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала "Прямой" в пятницу вечером во время включения из Нью-Йорка.
46.3%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
50.0%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.7%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
"Компромиссы бывают и в политике, и в дипломатии, но не такие принципиальные, которые влияют на мандат миссии и на будущее Донбасса. Сама идея о том, что кто-то будет говорить с теми, кого Россия поставила к власти в 2014 году в Донбассе путем фейковых выборов, она шизофреническая… Нет там никого, с кем можно разговаривать…", — сказал Климкин.
По словам Климкина, Киев не пойдет на какие-либо шаги, которые потом можно будет интерпретировать как внутренний конфликт в Донбассе.
Также, по словам министра, через полтора часа он будет встречаться с генсеком ООН, в том числе будет обсуждать миротворцев.