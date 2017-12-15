РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Климкин отверг возможность прямых переговоров с ДНР и ЛНР по миротворцам

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (199)
22:5115.12.2017
(обновлено: 22:52 15.12.2017)
3127219
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фотоГлава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости. Украина не будет вести никаких прямых переговоров с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками и не пойдет на компромиссы в вопросе мандата будущей миротворческой миссии для Донбасса, заявил глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала "Прямой" в пятницу вечером во время включения из Нью-Йорка.

Верите ли вы в то, что Донбасс вновь станет полноценной частью Украины?
Результаты

  • 46.3%

    Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

  • 50.0%

    Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

  • 3.7%

    Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
Все опросы
Голосовать
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что РФ не против поставить ситуацию в Донбассе под международный контроль. Но это должно решаться только прямыми переговорами между сторонами. Также ранее он заявлял, что миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

"Компромиссы бывают и в политике, и в дипломатии, но не такие принципиальные, которые влияют на мандат миссии и на будущее Донбасса. Сама идея о том, что кто-то будет говорить с теми, кого Россия поставила к власти в 2014 году в Донбассе путем фейковых выборов, она шизофреническая… Нет там никого, с кем можно разговаривать…", — сказал Климкин.

Глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба А. Захарченко
Перейти в фотобанк
Глава ДНР рассказал, зачем Киеву война
Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

По словам Климкина, Киев не пойдет на какие-либо шаги, которые потом можно будет интерпретировать как внутренний конфликт в Донбассе.

Также, по словам министра, через полтора часа он будет встречаться с генсеком ООН, в том числе будет обсуждать миротворцев.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений
Комментировать
В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Сама идея о том, что кто-то будет говорить с теми, кого сша поставила к власти в 2014 году в киеве путем фейковых выборов, она шизофреническая… Нет там никого, с кем можно разговаривать… - В ТОЧНОСТИ ПРО СЕГОДНЯШНЮЮ ВЛАСТЬ В КИЕВЕ !!! и как точно он подметил (наверное агент Кремля) !!!
23:26
15.12.2017
ОтветитьНе отвечать
summersector
А ДНР и ЛНР, в своё время отвергли самозваную , фашиствующую власть в Киеве и що ? Климкин лично пойдёт отвоёвывать Донбасс ?
23:05
15.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена