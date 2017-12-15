Климкин отверг возможность прямых переговоров с ДНР и ЛНР по миротворцам

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости. Украина не будет вести никаких прямых переговоров с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками и не пойдет на компромиссы в вопросе мандата будущей миротворческой миссии для Донбасса, заявил глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала "Прямой" в пятницу вечером во время включения из Нью-Йорка.

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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что РФ не против поставить ситуацию в Донбассе под международный контроль. Но это должно решаться только прямыми переговорами между сторонами. Также ранее он заявлял, что миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

"Компромиссы бывают и в политике, и в дипломатии, но не такие принципиальные, которые влияют на мандат миссии и на будущее Донбасса. Сама идея о том, что кто-то будет говорить с теми, кого Россия поставила к власти в 2014 году в Донбассе путем фейковых выборов, она шизофреническая… Нет там никого, с кем можно разговаривать…", — сказал Климкин.

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

По словам Климкина, Киев не пойдет на какие-либо шаги, которые потом можно будет интерпретировать как внутренний конфликт в Донбассе.

Также, по словам министра, через полтора часа он будет встречаться с генсеком ООН, в том числе будет обсуждать миротворцев.