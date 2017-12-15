США запутались в своем внутриполитическом спектакле, заявил Клинцевич

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. США уже сами запутались в своем внутриполитическом спектакле, в котором одно должностное лицо опровергает сделанное чуть ранее заявление другим должностным лицом, считает первый замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
"Они уже сами в этом внутриполитическом спектакле запутались и боятся сделать что-то непоправимое. Учитывая то, что американское руководство все время делает стратегические ошибки", — сказал Клинцевич РИА Новости.
"Я убежден, что в ситуации с КНДР, как и в Сирии, им без России не справиться. Но эту возможную позицию Белому дому не простят демократы", — сказал Клинцевич.
По мнению Клинцевича, Трамп это понимает и хочет обезопасить себя. Однако глава госдепа продолжает старую риторику "об исключительности США в мире", заключил политик.