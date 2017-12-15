США запутались в своем внутриполитическом спектакле, заявил Клинцевич

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. США уже сами запутались в своем внутриполитическом спектакле, в котором одно должностное лицо опровергает сделанное чуть ранее заявление другим должностным лицом, считает первый замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы получить помощь от России при урегулировании ситуации вокруг КНДР. Спустя пару часов глава госдепа Рекс Тиллерсон сообщил, что США не приемлют никаких предварительных условий при контактах с Северной Кореей, настроены весьма решительно, вплоть до силового сценария решения вопроса.

"Они уже сами в этом внутриполитическом спектакле запутались и боятся сделать что-то непоправимое. Учитывая то, что американское руководство все время делает стратегические ошибки", — сказал Клинцевич РИА Новости.

"Я убежден, что в ситуации с КНДР, как и в Сирии, им без России не справиться. Но эту возможную позицию Белому дому не простят демократы", — сказал Клинцевич.

Он подчеркнул, что Трамп, как политик, понимает необходимость осторожного решения проблемы КНДР, к тому же американцы уже решили вопрос с поставками своего вооружения в этот регион, а сейчас "шлифуют ситуацию", проводя учения. Однако в ситуации с Северной Кореей может произойти что-то неконтролируемое, и "если хоть одна ракета достигнет территории США, они все будут шокированы и деморализованы, вся политическая система рухнет", отметил сенатор.

По мнению Клинцевича, Трамп это понимает и хочет обезопасить себя. Однако глава госдепа продолжает старую риторику "об исключительности США в мире", заключил политик.