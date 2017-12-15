В Вашингтоне назвали Стену плача в Иерусалиме территорией Израиля

ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. США считают Стену плача в Иерусалиме территорией Израиля, заявил журналистам в пятницу высокопоставленный представитель администрации США.

"Мы не можем себе представить ситуацию, в которой Западная стена не была бы частью Израиля. Но, как говорил президент (США Дональд) Трамп, конкретные границы суверенитета Израиля должны быть частью соглашения по окончательному статусу (Иерусалима)", — сказал представитель администрации журналистам.

Стена плача, также известная как Западная стена, считается единственным остатком иудейского Храма, стоявшего на Храмовой горе и разрушенного в I веке нашей эры римлянами. Сейчас на Храмовой горе находятся святыни ислама.

Президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение США было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Страны мира аннексию не признают и считают статус города одной из основных проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.