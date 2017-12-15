В Перу в конгресс внесли предложение об отстранении президента

МЕХИКО, 15 дек – РИА Новости. Представители различных парламентских групп внесли в пятницу на рассмотрение конгресса Перу предложение об отстранении президента Педро Кучински от должности.

Документ опубликован в социальных сетях. Основанием для этого шага названа "неизменная моральная неспособность" главы государства исполнять свои обязанности.

По мнению авторов документа, Кучински в своих заявлениях допустил искажение правды. Это касается ситуации с платежами бразильской строительной компании Odebrecht на 4,8 миллиона долларов в пользу связанных с президентом фирм якобы за консультационные услуги.

В случае развития скандала Кучински может стать вторым подряд президентом Перу, попавшим в неприятную ситуацию из-за связей с Odebrecht. Его предшественник Ольянта Умала ушел с поста в июле 2016 года после обвинений в получении платежей от венесуэльских властей, Odebrecht и фирмы OAS для финансирования в 2006 и 2011 годах предвыборных кампаний Перуанской националистической партии. Сейчас по решению суда Умала и его супруга заключены под стражу.