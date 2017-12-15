Дания на четыре года легализовала медицинский каннабис

СТОКГОЛЬМ, 15 дек – РИА Новости, Людмила Божко. Датский парламент разрешил использовать медицинский каннабис для пациентов с целым рядом заболеваний, на которые не смогли повлиять другие болеутоляющие средства. Марихуана будет выписываться пациентам с сильными хроническими болями с 1 января, сообщает министерство здравоохранения Дании.

Медицинский каннабис легализован в качестве эксперимента. Новый порядок будет действовать четыре года, эффект применения каннабиса будет постоянно анализировать группа исследователей.

"С 1 января пациенты, например с хроническими болями или сильной тошнотой после химиотерапии, смогут получить назначенный доктором медицинский каннабис. Решение единогласно принято в парламенте. Теперь мы можем помочь пациентам с непереносимыми болями безопасным и законным способом", — сказала министр здравоохранения Эллен Тране Нёрби, слова которой процитированы в сообщении для прессы.

Среди пациентов, которым разрешат принимать каннабис, названы, в частности, страдающие склерозом, имеющие травму спины, хронические боли и прошедшие химиотерапию. Датские врачи уже получили подробные рекомендации о порядке выдачи рецепта. Кроме того, правительство определило число предприятий, которым разрешено выращивать и производить медицинский каннабис для отечественного здравоохранения и экспортных поставок.

По данным Радио Дании DR, решение парламента может облегчить боли около 1,5 тысяч датчан.

В Швеции использование медицинского каннабиса также разрешено, но лишь в исключительных случаях, а решивший выписать такой рецепт врач должен подавать органам здравоохранения специальную заявку.