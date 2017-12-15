КНДР упрекнула СБ ООН в "низкопоклонстве перед США"

ООН, 15 дек — РИА Новости. КНДР считает, что Совет Безопасности ООН действует в угоду США, заявил постоянный представитель страны при ООН Ча Сон Нам.

"Нас тревожит, что СБ ООН действует как инструмент в руках Соединенных Штатов… он занят низкопоклонством перед США, вводит санкции и оказывает давление на нас", — сказал Ча Сон Нам в СБ ООН.

СБ ООН дважды в 2017 году ужесточал санкции против КНДР за проведение ядерных и ядерных испытаний.