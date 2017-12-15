КНДР намерена стать самой мощной ядерной державой

ООН, 15 дек — РИА Новости. КНДР будет идти к цели стать самой мощной ядерной и военной державой, заявил постпред при ООН Ча Сон Нам.

"КНДР, несмотря на то, кто и что говорит, будет идти вперед и победно прогрессировать как самая мощная ядерная и военная держава", — заявил постпред в редком выступлении на заседании Совета Безопасности ООН по Северной Корее в пятницу.

Он подчеркнул, что "для всех очевидно, что КНДР не нарушает интересов других стран". "Наличие ядерного оружия служит только для самообороны и поддержания безопасности в регионе", — заявил Ча Сон Нам.

После выступления северокорейского дипломата, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, глава МИД Японии Таро Коно и вице-министр Южной Кореи Чо Хун вновь заявили, что не признают ядерный статус КНДР.