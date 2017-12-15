КНДР ничего не нарушает, разрабатывая ядерное оружие, считают в Пхеньяне

ООН, 15 дек — РИА Новости. КНДР ничего не нарушает, разрабатывая ядерное оружие, заявил постоянный представитель страны при ООН Ча Сон Нам.
"КНДР не покушается на интересы других стран, и обладание средствами ядерного сдерживания служит лишь целям обороны и защиты мира в регионе", — добавил он.
По его словам, КНДР является "ответственной ядерной державой, страной, приверженной миру" и выполняет все обязательства по нераспространению, в частности, не допускает незаконной передачи оружия и технологий третьим сторонам.