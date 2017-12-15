КНДР ничего не нарушает, разрабатывая ядерное оружие, считают в Пхеньяне

ООН, 15 дек — РИА Новости. КНДР ничего не нарушает, разрабатывая ядерное оружие, заявил постоянный представитель страны при ООН Ча Сон Нам.

"То, что КНДР обладает ядерным оружием, в любом случае не является нарушением ни одного международного закона или правила. КНДР вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия наиболее оправданным образом", — сказал Ча Сон Нам на заседании СБ ООН.

"КНДР не покушается на интересы других стран, и обладание средствами ядерного сдерживания служит лишь целям обороны и защиты мира в регионе", — добавил он.

По его словам, КНДР является "ответственной ядерной державой, страной, приверженной миру" и выполняет все обязательства по нераспространению, в частности, не допускает незаконной передачи оружия и технологий третьим сторонам.