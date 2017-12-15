Тиллерсон заявил, что надеется на изменение политики КНДР

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне. 12 декабря 2017

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне. 12 декабря 2017

ООН, 15 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил надежду, что политика Северной Кореи в результате международного давления на нее изменится.

"Мы надеемся, что это давление вынудит Северную Корею избрать альтернативный курс, пересмотреть свою позицию, что на самом деле обеспечивает безопасность для режима и, если это возможно, приведет к стабилизации экономики", — сказал он по итогам заседания Совета Безопасности ООН.

СБ ООН дважды в 2017 году ужесточал санкции против КНДР за проведение ядерных и ядерных испытаний.