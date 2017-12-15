Убийство полицейского должно караться смертью, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости применения смертной казни за убийство сотрудников полиции. Об этом американский лидер заявил, выступая перед выпускниками академии ФБР.

Смертная казнь разрешена в 31 штате США. Военные и федеральные суды могут приговаривать к смерти по всей стране.

"Сегодня я хочу предупредить тех, кто совершает насилие против нашей полиции: мы будем защищать тех, кто защищает нас, и мы считаем, что преступники, убивающие сотрудников полиции, должны приговариваться к смертной казни", — сказал он.

Президент США привел данные о том, что в целом по стране в 2016 году полицейские подвергались нападениям в среднем каждые десять минут. "Эти антиполицейские настроения ошибочны и опасны, мы будем бороться с ними", — сказал Трамп.

"Каждая капля крови мужчины или женщины в синем (сотрудника правоохранительных органов) – это рана, нанесенная нашей стране. И когда погибает брат или сестра в форме, в этот день вся Америка истекает голубой кровью", — заявил Трамп.

В настоящее время в США к смертной казни приговорены и ожидают исполнения наказания более 2,9 тысячи человек.

Согласно обнародованному в четверг докладу неправительственной организации Death Penalty Information Center, в 2017 году продолжило сокращаться число вынесенных и исполненных смертных приговоров. Были казнены 23 человека в восьми штатах, большинство в Техасе, Арканзасе, Флориде и Алабаме. По данным последнего опроса Gallup, который приводит DPIC, поддержка американцами смертной казни сократилась до рекордных 55%, против сметной казни выступают 41% жителей.