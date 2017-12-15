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В мире

Небензя усомнился в желании США решить проблему КНДР мирным путем

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (2098)
20:1315.12.2017
(обновлено: 20:21 15.12.2017)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВасилий Небензя. Архивное фотоВасилий Небензя. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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ООН, 15 дек – РИА Новости. Последние действия США вызывают сомнения в приверженности мирному решению проблемы КНДР, заявил постоянный представитель России при ООН Владимир Небензя.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
© AP Photo / The United Nations/Evan Schneider
Небензя рассказал, в каком случае КНДР откажется от ядерной программы

"Денуклеаризация Корейского полуострова невозможна без общей нормализации военно-политической обстановки, отказа от наращивания военной инфраструктуры, в том числе размещения элементов глобальной системы противоракетной обороны США, а также без сокращения масштабов проводимых маневров, без формирования атмосферы доверия между государствами Северо-Восточной Азии", — заявил Небензя, выступая на заседании СБ ООН по проблеме КНДР.

В то же время он констатировал, что в последнее время наблюдается обратная картина, когда на 2,5 месяца тишины со стороны Пхеньяна Вашингтон и его союзники ответили проведением "очередных беспрецедентных по масштабу маневров и учений у границ с КНДР в октябре и декабре", а также введением новых односторонних санкций и причислением ее к разряду государств-спонсоров терроризма.

Василий Небензя. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Небензя: Россия с тревогой наблюдает за развитием ситуации вокруг КНДР
"Все эти шаги заставляют задуматься об искренности заявлений о предпочтительности мирных методов урегулирования кризиса вокруг КНДР", — сказал дипломат.

Он отметил, что Россия настоятельно призывает все вовлеченные стороны не допустить эскалации напряженности, которая сопровождает каждый новый цикл реакций и контрреакций.

"Необходимо пересмотреть политику обоюдного запугивания – она результатов не приносит", — добавил постпред.

Северная Корея в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии заставить Пхеньян прекратить ракетно-ядерную активность. Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Тиллерсон назвал условие допуска КНДР к переговорам
Москва при поддержке Пекина предложила поэтапный план урегулирования северокорейской ядерной проблемы. Впервые о кратком содержании "дорожной карты" рассказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в июне нынешнего года. Первым этапом плана, который иногда называют "двойным замораживанием", должно стать снижение военной напряженности: отказ КНДР от новых ракетных и ядерных испытаний при одновременном снижении масштабности и интенсивности, а затем и приостановке военных учений США и их союзников в регионе.

Второй этап предполагает запуск прямых переговоров, как между Пхеньяном и Вашингтоном, так и между Пхеньяном и Сеулом. При этом, как отмечали в МИД РФ, главной темой возможных прямых переговоров США и КНДР могло бы стать обсуждение принципов мирного сосуществования. Третий этап реализации плана предполагает запуск многосторонних переговоров по созданию механизма мира и безопасности в северо-восточной Азии.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
iwanoff 70
Наш постпред дОлжен знать,что США мирным путём вообще проблемы не решает.
20:24
15.12.2017
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александр егоров
Небензя усомнился в желании США решить проблему КНДР мирным путем...Я еще полгода назад в этом усомнился, в апреле месяце...Быстрее надо соображать, раз ты политик
20:32
15.12.2017
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