Небензя призвал США воздержаться от военных учений у Корейского полуострова

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan во время совместных учений с кораблями Южной Кореи Invincible Spirit. Архивное фото

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan во время совместных учений с кораблями Южной Кореи Invincible Spirit. Архивное фото

ООН, 15 дек — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал США воздержаться от очередных запланированных военных учений в районе Корейского полуострова, а КНДР — прекратить ракетные и ядерные испытания.

"Призываем заинтересованные стороны немедленно предпринять практические меры в целях деэскалации обстановки. В частности, следовало бы воздержаться от запланированных очередных военных учений. Разумеется, Пхеньян обязан прекратить ракетно-ядерные испытания", — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу.

В этой связи он заверил, что Москва готова к "более тесному взаимодействию со всеми партнерами в целях скорейшего урегулирования проблем Корейского полуострова единственно возможными средствами, а именно — политико-дипломатическими".