В США рассекретили записи ядерных испытаний времен холодной войны

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В США рассекретили 62 видеозаписи атмосферных ядерных испытаний, которые проводились в 1945-1962 годах. Об этом сообщается на сайте Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора.

Отмечается, что это уже вторая партия роликов, выложенная на специально созданном YouTube -канале. Первую опубликовали в марте этого года. Всего в распоряжении команды физиков, возглавляемой Грегом Сприггсом, находятся порядка 10 тысяч фильмов, из них рассекречены 750.

Среди прочего специалисты обнародовали кадры испытаний Harlem в рамках проекта Dominic, которые прошли 12 июня 1962 года в Тихом океане над островом Рождества. В рамках проекта военные провели 105 взрывов. В большинстве случаев бомбы сбрасывали с межконтинентального стратегического бомбардировщиков B-52. Мощность ядерных устройств составляла 1,2 мегатонны в тротиловом эквиваленте.

"К нам поступило множество запросов по поводу этих видеозаписей и мы считаем, что публика имеет право увидеть съемку", — сказал ученый.

Лаборатория поясняет, что целью публикации является изучение последствий эксперимента, в том числе – определение точного количества высвобождаемой при взрыве энергии. Помимо этого, фильмы оцифруют для сохранения данных, ранее размещенных на пленке.



