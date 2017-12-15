Климкин провел параллели между проблемой КНДР и ситуацией в Донбассе

ООН, 15 дек – РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин, выступая на заседании Совбеза ООН по проблеме КНДР, назвал Северную Корею "клиентом" России, который вносит "опасный дисбаланс" в международную систему безопасности.

"Продолжающаяся оккупация территории Украины страной с ядерным оружием фактически привела к географическому расширению районов, где размещено ядерное оружие. Российская военная агрессия против Украины, как и систематические провокации ее клиента КНДР, вызвали опасный дисбаланс в существующей международной системе безопасности, подрывая эффективность и надежность режима нераспространения (ядерного оружия – ред.)", — заявил Климкин, не уточнив при этом, почему он считает КНДР клиентом России.

"Мы (страны ООН – ред.) должны стоять вместе, чтобы гарантировать ответственность за нарушение (международных норм – ред.) – неважно, какими странами: признанной страной-обладателем ядерного оружия или теми, кто, к сожалению, отчаянно хочет получить такой статус, чего не будет", — добавил министр.

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.