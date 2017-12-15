США призвали мир оказать давление на КНДР в дополнение к резолюциям СБ ООН

ООН, 15 дек — РИА Новости. США призывают весь мир оказать давление на КНДР в дополнение к резолюциям СБ ООН, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы считаем, что можно и нужно сделать больше, чем реализация минимальных требований резолюций Совета Безопасности по КНДР", — сказал Тиллерсон, выступая в СБ ООН.

"Каждая страна-член ООН должна полностью выполнить все существующие резолюции СБ ООН. Для тех стран, которые этого не сделали, либо медленно реализовывали резолюции СБ ООН, хочу сказать: ваши колебания ставят вопрос, были ли ваши обязательства даны лишь на словах, а не на деле. Страны, которые не предприняли действий, хочу призвать изучить, в чем заключаются ваши интересы, союзы и ценности перед лицом этой серьезной глобальной угрозы", — добавил Тиллерсон.