Британия призвала Ким Чен Ына изменить курс страны

ЛОНДОН, 15 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания призывает лидера КНДР Ким Чен Ына изменить курс страны и начать вместе с международным сообществом работать над снятием санкций, заявил замглавы британского МИД Марк Филд.

Совет Безопасности ООН в пятницу проводит заседание об угрозах и вызовах от КНДР международному миру и безопасности с участием глав МИД ряда стран. Япония, как председатель Совета в текущем месяце, предложила обсудить введение новых санкций против Северной Кореи.

"Причина введения санкций (против КНДР) – заставить Кима понять, что у него есть всего два пути. Нынешний путь приведет его страну к еще большей катастрофе. Он может и должен выбрать другой путь – присоединиться к международному сообществу. Он может выбрать путь к достойной жизни и демократии, процветанию северокорейского народа. Только Ким может сделать этот выбор и определить будущее страны. Я обращаюсь к руководству КНДР – вы должны изменить курс. Господин председатель, мы должны работать вместе. Давайте будем в этом упорны. Ради будущих поколений человечества мы должны подняться на высоту выполнения этой задачи", — сказал Филд, выступая в пятницу в СБ ООН. Трансляция выступления ведется на сайте ООН.

Замминистра назвал введенные против КНДР санкции эффективными и отметил, что они уже приносят плоды.

"Северная Корея попирает систему наших коллективных ценностей. Действия режима характеризуются систематическими нарушениями прав человека, разработкой программ по ядерному вооружению. В ответ на запуски СБ единодушно решил вести адекватные санкции по отношения к КНДР. Санкции начинают давать эффект, мы должны добиться, чтобы эти санкции были выполнены", — сказал Филд.

"Сейчас северокорейские дипломаты пытаются найти лазейки: ищут способы получить валюту, пытаются заключать контракты для отправки рабочей силы за рубеж", — добавил он.

В этом месяце Совет Безопасности провел уже две встречи, посвященные Северной Корее — 11 декабря по запросу США Совбез в четвертый раз обсудил положение в области прав человека в Северной Корее. На следующий день заместитель генерального секретаря ООН доложил СБ о своей поездке в Пхеньян 5-9 декабря. В понедельник США также организовали конференцию на тему "Ужасающий опыт насильно возвращенных в КНДР женщин". Проведение встречи поддержали делегации Австралии, Канады, Франции, Японии, Великобритании и Южной Кореи. В свою очередь северокорейская делегация в ООН заявила в понедельник о "политической и военной победе над Соединенными Штатами".