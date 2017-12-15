РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Британия призвала Ким Чен Ына изменить курс страны

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (2088)
19:4415.12.2017
0311
© AP Photo / Matt DunhamВид на здание парламента в Лондоне. Архивное фотоВид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Matt Dunham

ЛОНДОН, 15 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания призывает лидера КНДР Ким Чен Ына изменить курс страны и начать вместе с международным сообществом работать над снятием санкций, заявил замглавы британского МИД Марк Филд.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Cliff Owen
США не хотят войны с КНДР, но готовы ко всем вариантам, заявил Тиллерсон

Совет Безопасности ООН в пятницу проводит заседание об угрозах и вызовах от КНДР международному миру и безопасности с участием глав МИД ряда стран. Япония, как председатель Совета в текущем месяце, предложила обсудить введение новых санкций против Северной Кореи.

"Причина введения санкций (против КНДР) – заставить Кима понять, что у него есть всего два пути. Нынешний путь приведет его страну к еще большей катастрофе. Он может и должен выбрать другой путь – присоединиться к международному сообществу. Он может выбрать путь к достойной жизни и демократии, процветанию северокорейского народа. Только Ким может сделать этот выбор и определить будущее страны. Я обращаюсь к руководству КНДР – вы должны изменить курс. Господин председатель, мы должны работать вместе. Давайте будем в этом упорны. Ради будущих поколений человечества мы должны подняться на высоту выполнения этой задачи", — сказал Филд, выступая в пятницу в СБ ООН. Трансляция выступления ведется на сайте ООН.

Замминистра назвал введенные против КНДР санкции эффективными и отметил, что они уже приносят плоды.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Тиллерсон назвал условие допуска КНДР к переговорам
"Северная Корея попирает систему наших коллективных ценностей. Действия режима характеризуются систематическими нарушениями прав человека, разработкой программ по ядерному вооружению. В ответ на запуски СБ единодушно решил вести адекватные санкции по отношения к КНДР. Санкции начинают давать эффект, мы должны добиться, чтобы эти санкции были выполнены", — сказал Филд.

"Сейчас северокорейские дипломаты пытаются найти лазейки: ищут способы получить валюту, пытаются заключать контракты для отправки рабочей силы за рубеж", — добавил он.

В этом месяце Совет Безопасности провел уже две встречи, посвященные Северной Корее — 11 декабря по запросу США Совбез в четвертый раз обсудил положение в области прав человека в Северной Корее. На следующий день заместитель генерального секретаря ООН доложил СБ о своей поездке в Пхеньян 5-9 декабря. В понедельник США также организовали конференцию на тему "Ужасающий опыт насильно возвращенных в КНДР женщин". Проведение встречи поддержали делегации Австралии, Канады, Франции, Японии, Великобритании и Южной Кореи. В свою очередь северокорейская делегация в ООН заявила в понедельник о "политической и военной победе над Соединенными Штатами".

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Куда могут долететь ракеты КНДР
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена