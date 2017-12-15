В Словакии столкнулись два поезда

ПРАГА, 15 дек – РИА Новости, Александр Куранов. Пассажирский поезд столкнулся с товарным в пятницу в районе города Зволена в центральной части Словакии, десять человек получили ранения, сообщил журналистам представитель краевого управления пожарной охраны Душан Ганцко.

"К счастью, поезда столкнулись на невысокой скорости. Для помощи пострадавшим вызваны бригады скорой помощи. Обошлось без тяжелых ранений", — сказал Ганцко.

Железнодорожное движение в районе аварии приостановлено. Полиция выясняет причины происшествия.