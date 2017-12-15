МИД ФРГ призвал на встрече в Минске принять меры по стабилизации в Донбассе

БЕРЛИН, 15 дек – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. МИД Германии настоятельно призывает на встрече контактной группы в Минске 20 декабря принять необходимые меры по стабилизации ситуации на востоке Украины.

"Германия участвует вместе с Францией в нормандском формате для урегулирования конфликта. Мы настоятельно призываем все стороны подтвердить прекращение огня на следующей встрече трехсторонней контактной группы в Минске 20 декабря и принять необходимые меры для его стабилизации", — говорится в заявлении ведомства.

Внешнеполитическое министерство также осудило использование тяжелого вооружения в Луганской области в ночь на 13 декабря, в результате чего была создана угроза для семи сотрудников ОБСЕ. В документе подчеркивается, что "размещение артиллерии в населенных пунктах на востоке Украины в значительной степени угрожает местному гражданскому населению".

"Все стороны привержены обязательствам по обеспечению безопасности наблюдателей ОБСЕ и их беспрепятственного доступа. Это вытекает из мандата, выданного всеми 57 государствами-участниками ОБСЕ. Мы глубоко обеспокоены возобновлением боевых действий на востоке Украины. Каждый день есть жертвы среди гражданского населения и со стороны конфликтующих сторон. Только с начала декабря 17 человек погибли и 37 получили ранения", — говорится в заявлении МИД.