В Амстердаме полиция застрелила вооруженного ножом мужчину

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Полиция Нидерландов нейтрализовала вооруженного ножом мужчину в амстердамском аэропорту Схипхол, опасность миновала.
Между тем, как сообщают нидерландские СМИ, расположенный в аэропорту торговый центр Schiphol Plaza был эвакуирован из-за инцидента и оцеплен полицией.
Позже пресс-служба аэропорта уточнила, что полиция нейтрализовала и задержала нападавшего, а с большей части торгового центра оцепление было снято.
Situatie is veilig op #Schiphol. Woordvoerder @Marechaussee is onderweg. pic.twitter.com/EKJvwGXqEx— Jermaine Ellenkamp (@thejermaine) 15 декабря 2017 г.