Джабаров назвал необходимое для КНДР условие для начала переговоров с США

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пхеньяну нужны письменные гарантии безопасности от США, отказ Вашингтона от учений вблизи Корейского полуострова – это необходимое условие для начала переговоров, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что хотел бы, чтобы Россия помогла в решении проблемы вокруг КНДР. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидеры двух стран в телефонном разговоре условились обмениваться информацией и возможными инициативами по разрешению ситуации вокруг КНДР.

"Для начала переговоров с США КНДР нужны определенные условия, отказ Вашингтона от проведения военных учений вблизи Корейского полуострова. И Пхеньяну нужны письменные гарантии этого", — заявил Джабаров.

По его словам, осенью этого года Вашингтон уже нарушал свое обещание отказаться от учений, которое стало основанием для КНДР прекратить ракетные испытания. После новых учений США КНДР возобновил испытания баллистических ракет, отметил сенатор.