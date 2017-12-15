Тиллерсон назвал условие допуска КНДР к переговорам

ООН, 15 дек — РИА Новости. КНДР нужно "заработать" право на возвращение к переговорам, прекратив провокации, заявил в пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон на министерской встрече Совбеза ООН.

"Должно быть достигнуто постоянное прекращение угрожающего поведения Северной Кореи, прежде чем можно будет начать переговоры. Северной Корее нужно заработать свое место за столом переговоров. Кампания по давлению на КНДР должна и будет продолжена, пока не будет достигнута денуклеаризация", — заявил Тиллерсон.