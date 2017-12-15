США призвали Россию и Китай усилить давление на КНДР

ООН, 15 дек — РИА Новости. США призывают Россию и Китай усилить давление на Северную Корею, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"Мы в особенности призываем Россию и Китай усилить давление, вдобавок к полной реализации решений СБ ООН", — сказал Тиллерсон, выступая в пятницу в СБ ООН.
"То, что северокорейским работникам по-прежнему позволено работать в рабских условиях в России в обмен на заработную плату, использующуюся для северокорейской ядерной программы, ставит под сомнение желание России быть партнером для установления мира", — заявил Тиллерсон.
Дипломат также призвал "Россию и Китай не позволить режиму Пхеньяна держать в заложниках весь мир".
"Мы будем делать все возможное, чтобы предотвратить недопустимое поведение Северной Кореи сегодня и в будущем… Мы призываем всех объединить эти усилия, дабы достичь беспрекословной и явной денуклеаризации Корейского полуострова", — подчеркнул Тиллерсон.