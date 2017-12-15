США призвали Россию и Китай усилить давление на КНДР

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДР

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДР

ООН, 15 дек — РИА Новости. США призывают Россию и Китай усилить давление на Северную Корею, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы в особенности призываем Россию и Китай усилить давление, вдобавок к полной реализации решений СБ ООН", — сказал Тиллерсон, выступая в пятницу в СБ ООН.

"То, что северокорейским работникам по-прежнему позволено работать в рабских условиях в России в обмен на заработную плату, использующуюся для северокорейской ядерной программы, ставит под сомнение желание России быть партнером для установления мира", — заявил Тиллерсон.

"Аналогичным образом китайская нефть продолжает течь в северокорейские нефтеочистные сооружения, так что США сомневаются в желании Китая решить этот вопрос, который имеет серьезные последствия для граждан самого Китая", — добавил он.

Дипломат также призвал "Россию и Китай не позволить режиму Пхеньяна держать в заложниках весь мир".

"Мы будем делать все возможное, чтобы предотвратить недопустимое поведение Северной Кореи сегодня и в будущем… Мы призываем всех объединить эти усилия, дабы достичь беспрекословной и явной денуклеаризации Корейского полуострова", — подчеркнул Тиллерсон.