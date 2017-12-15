В Белоруссии удалось "обуздать" коррупцию, заявил Лукашенко

МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодаря общим усилиям профильных служб коррупцию в стране удалось "обуздать".

Данное заявление Лукашенко сделал в Минске на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию органов государственной безопасности.

"В последние годы общими усилиями компетентных служб коррупцию удалось обуздать. И это признают все в мире", — приводит слова белорусского лидера его пресс-служба.

Президент отметил, что о полной ликвидации негативных явлений еще говорить не приходится. "Взяточничество, хищения, теневая коммерция и прочие нарушения закона подобного рода по-прежнему представляют собой огромную опасность для страны. Важнейшую роль в противостоянии этому злу играют органы госбезопасности. Скажу прямо. Эту роль они исполняют гораздо эффективнее других соответствующих структур государства, призванных бороться с этим злом", — заявил президент.

Лукашенко подчеркнул, что следует продолжить активную борьбу с коррупцией, всевозможными схемами ухода хозяйствующих субъектов от уплаты налогов, с выводом денежных средств за рубеж.

"Опыта в этом деле комитету (госбезопасности – ред.) не занимать. Например, в ходе одной из операций ему удалось пресечь получение крупнейшей в истории страны суммы взяток — на 5 миллионов долларов. Причем деньги были арестованы и возвращены в бюджет", — отметил белорусский лидер.