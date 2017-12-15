Генсек ООН призвал возобновить каналы связи между КНДР и Южной Кореей

ООН, 15 дек — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости возобновить каналы связи между между Северной и Южной Кореей, включая военные контакты.

"Пришло время возобновить и укрепить каналы связи, включая межкорейскую линию и канал между военными. Это критически важно, чтобы снизить риск просчетов и недоразумений и сократить напряженности в регионе", — заявил Гутерреш на заседании Совета безопасности ООН в пятницу.

Он предупредил, что "любые военные действия будут иметь разрушительные и непредсказуемые последствия".