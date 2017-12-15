Реальные переговоры по второй фазе Brexit начнутся в марте, считает Юнкер

БРЮССЕЛЬ, 15 дек — РИА Новости, Мария Князева. Реальные переговоры о будущем отношений Великобритании от Евросоюза после Brexit могут начаться в марте следующего года, сказала глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции в Брюсселе.

"Я думаю, что реальные переговоры по второй фазе начнутся в марте следующего года. Я не могу сказать, когда эти переговоры будут завершены", — сказал он.

Переговоры о "разводе" ЕС и Великобритании идут в два этапа. Первый этап включал в себя договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении страной финансовых обязательств перед союзом. В этой части достигнут достаточный прогресс, теперь необходимо согласовать оставшиеся вопросы и создать договор об отделении Великобритании от ЕС. Вторая фаза — переговоры о переходном периоде в отношениях страны и союза после их "развода", а также о структуре будущего партнерства.