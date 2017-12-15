Депутат рассказал, как Россия сможет помочь США в решении проблемы КНДР

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россия сможет помочь США в решении проблемы КНДР, если Москве удастся убедить Вашингтон изменить подход к этой проблеме, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

Ранее агентство Рейтер сообщало, что президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Россия помогла в решении проблемы вокруг КНДР.

"Россия сможет помочь США в решение проблемы КНДР, если Москве удастся убедить Вашингтон изменить подход к этой проблеме", — сказал Новиков РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что "далеко не новостью" является то, что США размещают военные базы и проводят военные учения на территориях, близких к КНДР. По мнению депутата, именно США представляют собой "источник зла" в данной ситуации, а не КНДР.