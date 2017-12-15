ЕК убеждена, что соглашение по Brexit будет ратифицировано к зиме 2018 года

БРЮССЕЛЬ, 15 дек — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия убеждена, что уже к зиме 2018 года соглашение об отделении Великобритании от Евросоюза будет ратифицировано, сказал глава ЕК Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции в Брюсселе.

"Наша цель, чтобы он (договор о Brexit — ред.) был ратифицирован после октября 2018 года. И я убежден, что это будет сделано", — сказал он.

Переговоры о "разводе" ЕС и Великобритании идут в два этапа. Первый этап практически завершен, он включал в себя договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении страной финансовых обязательств перед союзом. В этой части достигнут достаточный прогресс, теперь необходимо согласовать оставшиеся вопросы и создать договор об отделении Великобритании от ЕС. Вторая фаза — переговоры о переходном периоде в отношениях страны и союза после их "развода", а также о структуре будущего партнерства.