Лидеру британской ультраправой организации предъявили обвинения

ЛОНДОН, 15 дек — РИА Новости. Лидеру британской ультраправой организации Britain First Полу Голдингу, который был арестован в Белфасте в четверг, предъявили обвинения, сообщает полиция Северной Ирландии.

В заявлении полиции сказано, что 35-летнего мужчину обвиняют в использовании "угроз и оскорбительных заявлений или поведения".

"Ему будет необходимо появиться в магистратском суде Белфаста в среду, 10 января", — сказано в сообщении.

Голдинг был арестован в здании суда, куда он пришел поддержать свою коллегу Джайду Франсен. Суд рассматривает дело Франсен, в тексте речи которой правоохранители усмотрели разжигание ненависти. Речь была произнесена в Белфасте в августе.

В конце ноября Франсен стала косвенным участником крупного международного скандала — президент США Дональд Трамп разместил в своем аккаунте в Twitter ссылки на опубликованные ею видеоролики антимусульманского содержания. В двух сюжетах, подлинность которых неизвестна, предположительно, мусульмане-иммигранты атакуют людей, в одном из роликов — разбивают статую Девы Марии.

В результате скандала британская общественность засомневалась в целесообразности визита Трампа в Великобританию, который предположительно намечен на следующий год.