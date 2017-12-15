США ужесточили требования к безопасности для стран безвизовой программы

ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. США вводят новые правила для 38 стран-членов безвизовой программы, ужесточая требования в области безопасности, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.

Новые требования вводятся для того, чтобы "террористы или преступники не могли воспользоваться этой программой, чтобы въехать в США". "Эти улучшения обезопасят путешествия в США для американских граждан и тех, кто посещает нашу страну", — отметили в министерстве внутренней безопасности (МВБ).

"В ходе консультаций с госдепом, другими федеральными агентствами, сегодня мы предпринимаем действия для дальнейшего ужесточения уже существующих надежных элементов национальной безопасности программы безвизового режима. В частности, МВБ представляет меры в области безопасности для всех стран-участников безвизовой программы", — сказал представитель администрации США.