В городе, где жил Христос, отменили Рождество

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Мэр израильского Назарета Али Салам объявил, что в этом году все мероприятия, приуроченные к празднику Рождества Христова, отменяются. Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам чиновника, который придерживается мусульманского вероисповедания, причиной тому послужило решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей еврейского государства. "Решение [Трампа] сделало праздник безрадостным, поэтому мы отменим торжества в этом году", — заявил градоначальник.

Согласно Евангелию, в Назарете архангел Гавриил принес Деве Марии весть о грядущем рождении Спасителя. Также считается, что именно в этом городе прошли детство и юность Христа.

В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение США было позитивно встречено в Израиле, но вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.



