В городе, где жил Христос, отменили Рождество

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Мэр израильского Назарета Али Салам объявил, что в этом году все мероприятия, приуроченные к празднику Рождества Христова, отменяются. Об этом сообщает The Times of Israel.
Согласно Евангелию, в Назарете архангел Гавриил принес Деве Марии весть о грядущем рождении Спасителя. Также считается, что именно в этом городе прошли детство и юность Христа.
В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение США было позитивно встречено в Израиле, но вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.