Латвийские соцсети возмутил отказ сотрудницы почты говорить по-латышски

РИГА, 15 дек – РИА Новости. В Латвии пользователь Twitter Айнис Спрогис пожаловался в соцсетях на работницу филиала Latvijas Pasts, которая отказалась говорить с ним на латышском языке. Центр госязыка начал проверку. Об этом сообщает Sputnik Латвия.

"Работница филиала Latvijas Pasts Людмила Шарапова отказалась обслуживать меня на государственном языке, сказав, что "я с вами буду говорить на каком хочу языке". Разве Latvijas Pasts допускает такое отношение работников?" – написал Спрогис.

"Говоря с другими людьми в зале, эта работница использовала чужой язык. Запомните эту "героиню"! Как поступит Latvijas Pasts?" — написал в Twitter Айнис Спрогис и снабдил пост фотографией.

Он заявил об уверенности в том, что есть достаточное количество людей, которые "смогут выполнять эту работу с достоинством".

В комментариях к посту Айниса тут же активизировались национально озабоченные сограждане. После традиционного тезиса "что же еще ждать от оккупантов?" последовали советы обратиться в Центр госязыка. Реакция не заставила себя долго ждать — Центр госязыка поблагодарил за информацию и сообщил, что проведет проверку.

Пост Айниса Спрогиса удостоился внимания главного редактора национальной газеты DDD ("Деоккупация. Деколонизация. Дебольшевизация") Лиги Музыканте.

"Людмиле Шараповой просто надо собрать чемодан — такой мой взгляд! Представителю внешней колонны противников — великорусской шовинистке — нет места в Латвии, и тем более ей нельзя работать в государственном акционерном обществе", — заявил он.

"Но если большинство латышей не понимает, что выпады подобной Людмилы Шараповой являются результатом нашей собственной национальной небрежности и нашей ответственности, то кто сможет вылечить эту одержимость и леность сознания?" — написала Лига Музыканте на своей странице в Facebook.

"Нужен ли человечеству и Богу народ, который стал таким некультурным, что не понимает необходимость борьбы с внешними врагами — оккупантами? Это элементарная истина, которую нужно понимать каждому — от детсадовца до старика", — добавил он патетики.

В октябре стало известно, что национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) работает над поправками, которые позволят работникам сферы обслуживания не говорить по-русски.

Борьба с русским языком, которую ведет Национальное объединение, не ограничивается Сеймом. В феврале этого года оно организовало конкурс для молодежи под названием "Призывай должностных лиц говорить по-латышски!". Участники конкурса должны были прислать работу в одном из нескольких форматов: эссе или открытое письмо должностному лицу, социальный плакат, видеоролик или аудиоматериал. Победителям обещали приз от 50 до 300 евро.

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