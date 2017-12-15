Латвийские соцсети возмутил отказ сотрудницы почты говорить по-латышски

РИГА, 15 дек – РИА Новости. В Латвии пользователь Twitter Айнис Спрогис пожаловался в соцсетях на работницу филиала Latvijas Pasts, которая отказалась говорить с ним на латышском языке. Центр госязыка начал проверку. Об этом сообщает Sputnik Латвия.
"Говоря с другими людьми в зале, эта работница использовала чужой язык. Запомните эту "героиню"! Как поступит Latvijas Pasts?" — написал в Twitter Айнис Спрогис и снабдил пост фотографией.
Он заявил об уверенности в том, что есть достаточное количество людей, которые "смогут выполнять эту работу с достоинством".
В комментариях к посту Айниса тут же активизировались национально озабоченные сограждане. После традиционного тезиса "что же еще ждать от оккупантов?" последовали советы обратиться в Центр госязыка. Реакция не заставила себя долго ждать — Центр госязыка поблагодарил за информацию и сообщил, что проведет проверку.
Пост Айниса Спрогиса удостоился внимания главного редактора национальной газеты DDD ("Деоккупация. Деколонизация. Дебольшевизация") Лиги Музыканте.
"Но если большинство латышей не понимает, что выпады подобной Людмилы Шараповой являются результатом нашей собственной национальной небрежности и нашей ответственности, то кто сможет вылечить эту одержимость и леность сознания?" — написала Лига Музыканте на своей странице в Facebook.
"Нужен ли человечеству и Богу народ, который стал таким некультурным, что не понимает необходимость борьбы с внешними врагами — оккупантами? Это элементарная истина, которую нужно понимать каждому — от детсадовца до старика", — добавил он патетики.
Борьба с русским языком, которую ведет Национальное объединение, не ограничивается Сеймом. В феврале этого года оно организовало конкурс для молодежи под названием "Призывай должностных лиц говорить по-латышски!". Участники конкурса должны были прислать работу в одном из нескольких форматов: эссе или открытое письмо должностному лицу, социальный плакат, видеоролик или аудиоматериал. Победителям обещали приз от 50 до 300 евро.
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