БЕЛГРАД, 15 дек – РИА Новости. Посольство России в Македонии вызвало резонанс в республике, ответив на вопрос дипмиссии США о способах борьбы с загрязнением воздуха в Скопье предложением провести через страну газопровод "Турецкий поток".
В четверг посольство США предложило найти совместное решение проблемы. "Загрязнение воздуха настолько сильное сегодня, что вы с трудом могли видеть здание посольства. Какие идеи у вас есть, чтобы сделать воздух в Македонии чище?" — обратилось диппредставительство США на официальном профиле в Twitter, приложив соответствующее фото.
#AirPollution in Skopje was so thick today, you could hardly see the embassy! What ideas do you have for cleaner air in #Macedonia? pic.twitter.com/7sFKJRkIm0— US Embassy Macedonia (@usembassymkd) 14 декабря 2017 г.
"Так как наши друзья из посольства США ищут идеи по загрязнению воздуха в Македонии, мы можем помочь с решением. Турецкий поток", — написали в Twitter российские дипломаты и разместили карту прокладки газопровода с проходом через Македонию.
Подробнее о газопроводе "Турецкий поток" читайте в справке РИА Новости >>