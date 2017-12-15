БЕЛГРАД, 15 дек – РИА Новости. Посольство России в Македонии вызвало резонанс в республике, ответив на вопрос дипмиссии США о способах борьбы с загрязнением воздуха в Скопье предложением провести через страну газопровод "Турецкий поток".

Загрязнение воздуха в ходе отопительного сезона в македонской столице и крупных городах, вызванное индустриальными выбросами, автомобильными выхлопами, печным отоплением и особенностями ландшафта и климата ежегодно превышает нормы ВОЗ и ЕС в десятки раз. Ситуацию усугубляет отсутствие центрального газоснабжения.

В четверг посольство США предложило найти совместное решение проблемы. "Загрязнение воздуха настолько сильное сегодня, что вы с трудом могли видеть здание посольства. Какие идеи у вас есть, чтобы сделать воздух в Македонии чище?" — обратилось диппредставительство США на официальном профиле в Twitter, приложив соответствующее фото.

#AirPollution in Skopje was so thick today, you could hardly see the embassy! What ideas do you have for cleaner air in #Macedonia? pic.twitter.com/7sFKJRkIm0 — US Embassy Macedonia (@usembassymkd) 14 декабря 2017 г.

Ответ, поступивший от российского посольства, был затем процитирован всеми ведущими СМИ Македонии. Учитывая нерешенность проблемы загрязнения воздуха, переписка была воспринята серьезно.

"Так как наши друзья из посольства США ищут идеи по загрязнению воздуха в Македонии, мы можем помочь с решением. Турецкий поток", — написали в Twitter российские дипломаты и разместили карту прокладки газопровода с проходом через Македонию.

Подробнее о газопроводе "Турецкий поток" читайте в справке РИА Новости >>